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Лавров: насильственное переселение палестинцев недопустимо

Подобный сценарий, по словам главы МИД России, не должен быть реализован ни при каких обстоятельствах.
Сергей Лебедев 2024-01-23 23:54:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Перемещение всех палестинцев из мест их постоянного проживания недопустимо. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что муссирование таких идей вызывает особую тревогу. Подобный сценарий, по его словам, не должен быть реализован ни при каких обстоятельствах.

«Подобный сценарий недопустим и не должен быть реализован ни при каких обстоятельствах», - сказал Сергей Лавров.

Напомним, сегодня в СБ ООН проходят дебаты по ситуации на Ближнем Востоке. На них генсек организации Антониу Гутерреш призвал к немедленному освобождению всех заложников, которых удерживают в секторе Газе.

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