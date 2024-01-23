Лавров: насильственное переселение палестинцев недопустимо

Перемещение всех палестинцев из мест их постоянного проживания недопустимо. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что муссирование таких идей вызывает особую тревогу. Подобный сценарий, по его словам, не должен быть реализован ни при каких обстоятельствах.

«Подобный сценарий недопустим и не должен быть реализован ни при каких обстоятельствах», - сказал Сергей Лавров.

Напомним, сегодня в СБ ООН проходят дебаты по ситуации на Ближнем Востоке. На них генсек организации Антониу Гутерреш призвал к немедленному освобождению всех заложников, которых удерживают в секторе Газе.