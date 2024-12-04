Захарова показала фото с интервью Лаврова Такеру Карлсону

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова показала фото с интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону. Снимок она опубликовала в своем Telegram-канале.

На изображении можно заметить, как собеседники сидят в креслах и общаются.

«Интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону. Наберитесь терпения», - написала Мария Захарова под фотографией.

О приезде в Россию бывший ведущий американского телеканала FoxNews Такер Карлсон заявил сегодня утром. Он уточнил, что собирается взять интервью у министра иностранных дел России.

В своем анонсе журналист рассказал, почему не удалось взять интервью у Владимира Зеленского. По словам Такера, этому помешало американское посольство на Украине.

Ранее Такер Карлсон взял интервью у российского президента Владимира Путина. Беседа вызвала огромный резонанс в мире и набрала более 200 миллионов просмотров.