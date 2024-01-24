Более 150 сотрудников ООН погибли в Газе

В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли более 150 сотрудников ООН, сообщил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш на заседании Совета безопасности.

«К сожалению, 153 наших коллеги погибли», - заявил он.

Гутерриш подчеркнул, что его коллеги обеспечивают население анклава медицинскими услугами и товарам.

Накануне в Совбезе ООН начались дебаты по ситуации на Ближнем Востоке на министерском уровне, в начале которых генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш вновь призвал к немедленному освобождению всех заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газе.

Всего количество погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа составляет более 20 тысяч человек, большинство из которых это мирные граждане, женщины и дети.