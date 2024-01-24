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Более 150 сотрудников ООН погибли в Газе

Гутерриш подчеркнул, что его коллеги обеспечивают население анклава медицинскими услугами и товарам.
Ирина Егорова 2024-01-24 06:20:01
© Фото: Luiz RampelottoEuropaNewswire, Global Look Press

В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли более 150 сотрудников ООН,  сообщил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш на заседании Совета безопасности.

«К сожалению, 153 наших коллеги погибли», -  заявил он.

Гутерриш подчеркнул, что его коллеги обеспечивают население анклава медицинскими услугами и товарам.

Накануне в Совбезе ООН начались дебаты по ситуации на Ближнем Востоке на министерском уровне, в начале которых генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш вновь призвал к немедленному освобождению всех заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газе. 

Всего количество погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа составляет более 20 тысяч человек, большинство из которых это мирные граждане, женщины и дети.

#ООН #Израиль #сектор Газа #Антониу Гуттериш #ХАМАС #погибшие #Сотрудники
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