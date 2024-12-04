Квадрокоптеры ЦАХАЛ сбросили бомбы на госпиталь «Камаль Адван» в Газе

Расположенный в северной части сектора Газа медицинский комплекс «Камаль Адван» подвергся бомбардировке израильской армии.

Как сообщает катарский телеканал Al Jazeera, это стало пятой атакой медучреждения за последнее время. Бомбы на «Камаль Адван» сбросили беспилотники Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Израильские квадрокоптеры бомбили госпиталь "Камаль Адван" в Газе. Это пятая атака израильской армии по медицинскому учреждению за последние недели», - уточнил журналист.

Ссылаясь на директора больницы Хусама Абу Сафию, телеканал сообщил о погибших из-за этой атаки. Также во время бомбардировки повреждено значительное количество медицинского оборудования. Сколько конкретно людей пострадали, пока не сообщается.

Одной из последних многочисленных атак по сектору Газа стали удары 21 ноября по жилому району, тогда погибли 66 человек, 18 ноября в палестинском анклаве скончались 111 жителей.