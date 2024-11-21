При обстреле жилого квартала в секторе Газа погибли 66 человек

Израиль нанес удар по жилому району в секторе Газа, что привело к многочисленным жертвам. По данным телеканала Al Jazeera, погибли 66 человек, многие из которых - дети и женщины.

«66 мучеников, большинство из них дети и женщины, после разрушения жилого квартала в окрестностях больницы Камаль Адван на севере сектора Газа», - говорится в телеграм-канале издания.

Ранее в результате удара ЦАХАЛ по Газе погибли не менее 111 человек. Из них 72 человека погибли при атаке лагеря беженцев Аш-Шати.