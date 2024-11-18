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WAFA: не менее 111 человек погибли в Газе в результате ударов ЦАХАЛ

Израильские ВВС нанесли авиаудары по ряду городов в анклаве.
Глеб Владовский 2024-11-18 04:44:30
© Фото: Ахмед Закоут, РИА Новости

Не менее 111 мирных жителей погибли в секторе Газа в результате израильских авиаударов. Об этом сообщило агентство WAFA.

Уточняется, что 72 человека погибли при атаке лагеря беженцев Аш-Шати, расположенного в северной части анклава. В южной части сектора, в результате обстрела района Кизан аль-Наджар, ЦАХАЛ, при уничтожении нескольких жилых домов, убили четырех мирных жителей.

Кроме того, сообщается о гибели еще двух мирных жителей в районе промышленной зоны на западе города Газа и еще двоих - в районе Тель аль-Хава на юго-западе Газы. Израильская армия также нанесла удары по городу Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа. В результате ударов двое мирных жителей погибли и еще несколько человек получили ранения.

ЦАХАЛ регулярно наносят авиаудары по сектору Газа и Ливана с целью, как утверждается, ликвидации угроз для Израиля. Так, 18 ноября, в результате атак по Бейруту, погибли не менее шести мирных жителей.

#Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ #армия обороны Израиля #анклав #удары цахал
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