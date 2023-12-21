Welt: у Украины закончились люди для обучения на танках Leopard 2

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В немецких центрах, предназначенных для обучения украинцев эксплуатации танков Leopard 2, занята только половине мест. Об этом сообщил журналист Die Welt в Киеве Пауль Ронцхаймер.

Он отметил, что такая наполняемость говорит о дефиците личного состава ВСУ даже для обучения.

Журналист также прокомментировал слова Владимир Зеленского о просьбе о дополнительной мобилизации, указав, что сначала это заявление «вызвало шок» и дебаты о том, «кого призовут». По его мнению, это лишь подтверждает, насколько сложная ситуация на Украине.

«Мы слышим, например, также из Германии, что в учебных центрах, где, к примеру, проводится обучение на танках Leopard 2, в настоящее время занято лишь около половины мест. Это означает, что на данный момент не хватает людей для обучения», - заявил Ронцхаймер.

Журналист добавил, что если конфликт продлится дольше, то Украине не избежать проблем, ведь все зависит от того, сколько солдат есть в распоряжении каждой страны.

Ранее Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек, отметив, что ему необходимо больше аргументов для принятия этого решения.

В начале декабря в Киеве прошел митинг за демобилизацию военнослужащих, которые находятся в рядах ВСУ с начала спецоперации - более 18 месяцев.