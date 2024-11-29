Нотр-Дам показали с высоты птичьего полета за 10 дней до открытия

В Париже впервые после окончания реставрации показали обновленный Нотр-Дам с высоты птичьего полета. Все ограждения, которые скрывали паперть собора, были убраны. В новом отреставрированном светлом цвете камня он предстал публике.

До официального открытия обновленного собора Парижской Богоматери остается 10 дней. Первые гости смогут посетить Нотр-Дам 8 декабря.

Сегодня Нотр-Дам посетили французский лидер Эммануэль Макрон с супругой, министр культуры Рашид Дати и мэр Парижа Анн Идальго. Далее планируется оформить площадь перед собором и высадить деревья.

Ранее на шпиль собора Парижской Богоматери установили новую металлическую фигуру петуха. Прошлая скульптура упала на дорогу и получила вмятину. Сам деревянный шпиль реставраторам удалось восстановить.

Напомним, что Нотр-Дам загорелся 15 апреля 2019 года. Специальные службы устраняли пожар на протяжении 15 часов. Нотр-Дам сильно пострадал из-за обрушения шпиля и крыши, а также больших объемов воды, вылитых при тушении пожара.

Шпиль, крышу и ее каркас восстанавливали по историческим чертежам с использованием соответствующих материалов. По одной из версий, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки.