Полны решимости, но денег не дают: чем закончился для Киева новый «Рамштайн»

На пресс-конференции по итогам заседания в формате Рамштайн, на котором 23 января США и страны ЕС вновь обсуждали поставки вооружения Украине, представитель Пентагона дал недвусмысленно понять: США временно вынуждены оставить Киев в одиночестве.

«Очевидно, что продолжающаяся нехватка финансирования вынудила нас сделать паузу в поставках. Учитывая последствия для нашей собственной военной готовности, необходимо понимать, что мы не можем удовлетворить самые насущные потребности Украины на поле боя», - заявил официальный представитель Пентагона Пэт Райдер.

Призывы Байдена к конгрессу о выделении средств на поставку оружия Киеву не приносят плодов. Против выступают республиканцы, которые в преддверии выборов в Штатах пытаются отстоять собственные инициативы в бюджете.

Тем временем США призывают Европу преодолеть разногласия по вопросам поставок оружия и нарастить помощь.

«Безопасность всего международного сообщества зависит от борьбы Украины. И я более чем когда-либо полон решимости работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы поддержать Украину», - заявил министр обороны США Ллойд Остин.

В свою очередь в Евросоюзе некоторые страны тоже стали ощущать ущерб, который помощь Украине наносит их собственной оборонке. Дональд Туск, новый премьер Польши, приехав в Киев с целью налаживания отношений между странами после недавнего охлаждения, так и сказал: Варшава больше не может поставлять оружие Украине безвозмездно.

«Мы пришли к взаимопониманию по поводу финансирования и оказания помощи, которая невозможна без денег. А тут наши возможности заканчиваются. Польша готова поддерживать Украину техникой, а также мы будем пытаться использовать разные коммерческие возможности», - заявил он.

Помощь Украине в разных сферах не обходится без последствий для экономики стран ЕС. Например, льготы для украинского сельского хозяйства на европейском рынке привели к массовым протестам фермеров в Литве, Франции и Германии. Возможно, дело в том, что аграрный потенциал Украины давит на сельское хозяйство стран ЕС, а возможно, дело в другом.

«Я думаю, что европейские фермеры опасаются того, что через Украину работают американцы. Потому что очень многие американские компании сейчас зашли на Украину. Они там работают, они скупили кучу земель», - говорит политолог Станислав Стремидловский.

Издание The Wall Street Journal озвучило прогноз на огромный дефицит в экономике Киева, который может возникнуть без западных денег уже через несколько месяцев.

«Проблема Украины в размере 30 млрд. долларов: как продолжать борьбу без иностранной помощи», - это заголовок статьи.

В случае такого кризиса Украине придется принимать болезненные решения. Та же газета пророчит отмену в стране пенсий и необходимость буквально печатать деньги, чтобы обеспечить работу правительства. Такие меры в ближайшее время могут стать и военной необходимостью на фоне того, что дефицитом становятся и снаряды на передовой, а один из самых ярых сторонников Киева Польша заявляет, что теперь будет продавать вооружение Киеву.

«Мы не можем выполнять поставленные задачи на 100%. Хотя нам очень хотелось бы. Мой экипаж и другие экипажи ждут поставок, и мы готовы работать круглосуточно. Мы используем каждый снаряд, который подходит "Паладину". Ведь это лучше, чем полное отсутствие снарядов», - жалуется в эфире CNN боевик ВСУ.

При этом спикер минобороны Украины позитивно преподносит прошедшие обсуждения поставок оружия на базе Рамштайн. Мол, Украине посулили совершенно новые образцы вооружения. Возможно, речь идет об обещанных Германией вертолетах Sea King, которые, впрочем, считаются устаревшими. Их Бундесвер стал снимать с вооружения еще в 2020 году.