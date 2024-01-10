В Германии фермеры вывели на улицы Аугсбурга более тысячи тракторов

По всей Германии продолжается массовый протест фермеров против немецкого правительства. Сегодня бастующие вывели на улицы Аугсбурга более тысячи тракторов. В городе оказались заблокированы многие дороги и работа контейнерного терминала.

Протестующие выступают против планов немецкого кабмина по отмене субсидий на дизельное топливо и льготного налогообложения транспортных средств, которые применяются в лесном и сельском хозяйстве.

Недавно к забастовке присоединились и машинисты, которые не вышли на работу. Из-за этого существенно было ограничено движение поездов.

Поддержали протестующих владельцы магазинов. Они не заполняют полки товарами, повесив таблички «Нет фермеров - нет еды - пустые полки».

Напомним, ранее в центре Берлина у Бранденбургских ворот собралось около 600 тракторов, а также грузовики, фургоны, автобусы и спецтехника.

Нынешние протесты в Германии стали рекордными за последние два года.