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В Германии фермеры вывели на улицы Аугсбурга более тысячи тракторов

В городе заблокированы многие дороги и работа контейнерного терминала.
Сергей Лебедев 2024-01-10 17:05:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

По всей Германии продолжается массовый протест фермеров против немецкого правительства. Сегодня бастующие вывели на улицы Аугсбурга более тысячи тракторов. В городе оказались заблокированы многие дороги и работа контейнерного терминала.

Протестующие выступают против планов немецкого кабмина по отмене субсидий на дизельное топливо и льготного налогообложения транспортных средств, которые применяются в лесном и сельском хозяйстве.

Недавно к забастовке присоединились и машинисты, которые не вышли на работу. Из-за этого существенно было ограничено движение поездов.

Поддержали протестующих владельцы магазинов. Они не заполняют полки товарами, повесив таблички «Нет фермеров - нет еды - пустые полки».

Напомним, ранее в центре Берлина у Бранденбургских ворот собралось около 600 тракторов, а также грузовики, фургоны, автобусы и спецтехника.

Нынешние протесты в Германии стали рекордными за последние два года.

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