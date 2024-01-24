Протестующие фермеры Франции закрыли проезд к переправе через Ла-Манш

Французские фермеры в ходе акций протеста заблокировали проезд грузовиков в порт Кале, из которого они переправляются через пролив Ла-Манш. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.

Участники акций протеста не пропускают в Великобританию грузовики с товарами, говорится в сообщении. При этом демонстранты не блокируют транспорт с туристами.

Протестующие перекрыли некоторые участки трассы A-16, которая ведет к Евротоннелю. Но на движении транспорта под Ла-Маншем это не отразилось.

Ранее сообщалось, что власти Франции не будут мешать протестующим фермерам блокировать автотрассы.

Протесты аграриев усиливаются по всей Франции. Самые крупные акции ожидаются в четверг, 25 января. Фермеры выступают против импорта мяса птицы и повышения стоимости дизельного топлива, критикуют ограничения на использование воды для ирригации, меры по защите экологии и рост финансовой нагрузки на производство.

Кроме того, аграрии недовольны падением доходов в результате увеличения импорта во Францию сельхозпродукции с Украины. Фермеры блокируют автотрассы, жгут сено и вываливают навоз рядом с административными зданиями.