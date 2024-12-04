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Посол Зиновьев: проживающие в Южной Корее россияне в порядке

Дипломат добавил, что звонков с просьбами о помощи не было. Максимум звонили по горячей линии, чтобы узнать, что происходит в стране.
Глеб Владовский 2024-12-04 12:52:08
© Фото: Horst Galuschka, dpa, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

В настоящее время обращений от наших соотечественников, проживающих в Южной Корее, не поступало. Об этом сообщил «Звезде» чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в РК Георгий Зиновьев.

«Обстановка в стране в целом спокойная. С нашими соотечественниками, проживающими в Южной Корее, все в порядке, насколько я знаю», - рассказал дипломат.

Зиновьев добавил, что с того момента, как в посольстве открыли горячую линию для обращений, звонков с просьбами о помощи не было. Максимум пару раз звонили и спрашивали о том, что происходит в стране.

Напомним, что 3 декабря президент Республики Корея Юн Сок Ель ввел в стране военное положение. По его словам, такая мера была принята для искоренения просеверокорейских сил и защиты свободного конституционного порядка. Позже лидер страны отозвал войска и согласился с решением парламента отменить военное положение. После чего администрация южнокорейского лидера подала в отставку.

#Южная Корея #республика корея #наш эксклюзив #военное положение #георгий зиновьев
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