В МВД предупредили россиян об опасности спуфинга

Мошенники для обмана россиян начали активно использовать спуфинг. Чтобы завоевать доверие жертвы, они маскируются под другого человека или компанию. О новой схеме аферистов предупредили в Министерстве внутренних дел РФ, пишет Life.ru.

Отмечается, что злоумышленники используют подменные номера и сайты. Также они рассылают вредоносные файлы, похожие на рабочий документ или архив.

Целью мошенников является получение доступа к устройствам, распространение вирусов и дальнейшая кража денег и личной информации.

Чтобы защититься от спуфинга, рекомендуется проверять номера входящих вызовов и адреса отправителей сообщений. Кроме того, не следует разглашать свои данные в Интернете, переходить по подозрительным ссылкам и открывать незнакомые файлы.

Напомним, ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ обмана пользователей мессенджеров с использованием гифок. Аферисты применяют GIF-файлы, которые на первый взгляд могут оказаться совершенно безобидными, но в них вшит вредоносный код.

Отмечается, что достаточно всего одного клика, чтобы пользователь активировал вредоносный код или перешел на фишинговый сайт. Россиянам советуют не открывать гифки и ссылки от незнакомых контактов.

В минувшем ноябре сообщалось, что аферисты также придумали способ получать доступ к данным россиян с помощью пиццы и цветов.