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Россиян предупредили о новом способе обмана при помощи гифок

Пользователь может случайно активировать вредоносный код или перейти на фишинговый сайт, нажав на GIF-изображение в мессенджере.
Игнат Далакян 2024-12-04 13:59:14
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Мошенники придумали новый способ обмана пользователей мессенджера с использование гифок. Об этом предупредил директор по информационным технологиям Сергей Липов.

По его словам, аферисты применяют GIF-файлы, которые на первый взгляд могут оказаться совершенно безобидными. Однако за этим скрывается серьезная угроза.

«В гифку может быть вшит вредоносный код или ссылка на фишинговый сайт, которые способны украсть все личные данные пользователя», - рассказал специалист телеканалу RT

Липов отметил, что сейчас гифки являются популярным форматом обмена контентом и часто используются для поздравлений. Но достаточно всего одного клика, чтобы пользователь активировал вредоносный код или перешел на фишинговый сайт.

Специалист посоветовал не открывать гифки и ссылки от незнакомых контактов. В случае, если сообщение отправил знакомый человек, следует убедиться в подлинности у отправителя. Также не лишним будет установить надежное антивирусное ПО и регулярно его обновлять, добавил Липов.

Ранее россиянам дали советы, как защитить от взлома аккаунт в мессенджере. Старший контент-аналитик Егор Бубнов посоветовал настроить двухэтапную аутентификацию и установить на гаджет антивирус.

#в стране и мире #Мошенники #обман #мессенджер #аферисты #гифки
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