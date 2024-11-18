Мошенники придумали, как получить доступ к личным данным с помощью пиццы

Мошенничество не стоит на месте, и злоумышленники придумали еще один способ, как получить доступ к различным ресурсам потенциальной жертвы.

Для этого они организовывают доставку - пиццы или букета цветов, или чего-либо еще, а потом требуют назвать код подтверждения. Об этой новой уловке рассказал эксперт по конкурентной разведке Василий Ющук в интервью радио Sputnik.

«Задача этих мошенников - просто доставить любой подарок человеку, чтобы он знал, что подарок есть и чтобы, когда его спросят код подтверждения, он не задумывался о том, зачем его спрашивают. Он думает: "Вот доставка была, надо код сообщить"», - сообщил он.

Специалист пояснил, что с высокой долей вероятности мошенники уже получили пароли, личные данные о банке, социальных сетях или аккаунте на сервисе «Госуслуги», но теперь им нужен код, чтобы туда войти.

Действие с запросом кода доступа выглядит вполне естественно для жертвы, добавил Ющук, но злоумышленники ценой букета или какого-то подарка получают доступ к личным данным. Он посоветовал сохранять бдительность и игнорировать анонимные доставки.

Немногим ранее профессор МГТУ имени Баумана посоветовал, как не попасться на удочку мошенников при использовании маркетплейсов. По мнению профессора кафедры «Безопасность в цифровом мире» Виталия Вехова, важно каждый раз вручную вбивать адрес нужного сайта, а также пароль от личного кабинета.