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Рябков: Россия готова рассмотреть предложения Трампа по Украине

При этом Москва не поступится своими базовыми интересами.
Сергей Лебедев 2024-12-04 16:49:38
© Фото: Pavel Kashaev, Global Look Press

Россия готова рассмотреть предложения избранного американского президента Дональда Трампа по украинскому конфликту. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. При этом он отметил, что Москва не поступится своими базовыми интересами.

«Когда к нам придут с идеями, мы внимательно изучим их, но будьте уверены - не в ущерб базовым элементам нашей официальной позиции», - цитирует его слова РИА Новости.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что не представляет, как Дональд Трамп собирается урегулировать конфликт на Украине. При этом, по его словам, РФ будет ждать предложений от избранного президент США.

Ранее Дональд Трамп не раз говорил, что для него не составит труда остановить конфликт на Украине. В частности, в июне он обещал сделать это в случае своего избрания главой государства до инаугурации 20 января 2025 года.

В прошлом году он допускал возможность прекращения конфликта за 24 часа.

#Россия #Украина #сша #Дональд Трамп #конфликт #МИД РФ #Сергей Рябков
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