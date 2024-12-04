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Азиза призналась, что морально устала от расследования дела Талькова

Певица рассказала, что за годы расследования убийства у нее накопилась моральная усталость, но у действия должно быть логическое завершение.
Игнат Далакян 2024-12-04 11:54:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Певица Азиза призналась, что морально устала от продолжительного расследования дела убийства Игоря Талькова. Об этом певица поделилась в беседе со «Звездой». Она приехала на очередное заседание по делу.

По словам артистки, у любого действия должно быть логическое завершение.

«Игоря Талькова вернешь? Игоря Малахова вернешь? Главное, чтобы в людей вернулось осознание, что где-то они ошиблись, сделали осечку. Жизнь дана, чтобы осознавать свои проступки», - сказал певица.

Ранее показания по делу об убийстве Игоря Талькова уже дала Наташа Королева. Певица рассказала в суде о событиях того рокового дня.

До этого первый следователь по делу Талькова объяснил, почему убийство не могли раскрыть 33 года. По словам Олега Блинова, изначально экспертиза была сделана не очень качественно.

Конфликт в Петербурге, который привел к убийству Талькова, произошел из-за очередности выступлений на концерте во дворце спорта «Юбилейный». Подруга Азизы попросила артиста выступить первым, так как певица не успевала подготовиться к номеру. В гримерке Тальков и охранник Азизы Игорь Малахов поссорились. После в потасовке в коридоре участвовали уже несколько людей. Концертный директор певца Валерий Шляфман, по версии следствия, пытался застрелить другого человека, но смертельно ранил самого Талькова.

#наш эксклюзив #судебный процесс #игорь тальков #Азиза
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