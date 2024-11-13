Наташа Королева дала показания по делу об убийстве Игоря Талькова

Сегодня певицу Наташу Королеву допросили в качестве свидетеля по уголовном делу об убийстве музыканта Игоря Талькова. Очередное заседание состоялось в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга.

Артистка на допросе рассказала, что ее выступление было прервано после выстрела в музыканта. Концерт после этого завершился. При этом сама Наталья Королева не слышала стрельбы.

«За кулисами все говорили, что были какие-то выстрелы. Никто не знал, кто стрелял, непонятно. Тогда никто не понимал, что произошло», - вспомнила певица.

Она добавила, что никогда не видела обвиняемого в убийстве Валерия Шляфмана и не представляет, как он выглядит.

Напомним, ранее прокуратура опубликовала фотографии с места убийства Игоря Талькова в 1991 году. Данные материалы использовались в ходе первого судебного заседания по уголовному делу.

На снимках показано место, где лежал смертельно раненный Игорь Тальков, и изображены помещения Дворца спорта «Юбилейный», в котором произошла трагедия.