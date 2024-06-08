Первый следователь по делу Талькова объяснил, почему убийство не могли раскрыть 33 года

Расследование убийства Игоря Талькова затянулось на десятилетия из-за нехватки денег и плохой экспертизы. Валерий Шляфман был первым подозреваемым, но о его побеге в Израиль стало поздно известно, рассказал «Звезде» первый следователь по делу об убийстве певца Олег Блинов.

«Почему там не расследовали дальше? Из-за того, что тогда были открыты все границы. Он (обвиняемый по делу об убийстве Талькова Валерий Шляфман - Прим. ред.) был уроженцем Украины. Кажется, выехал на Украину, оттуда проследовал в Израиль. Это стало нам известно месяца через 2-3 спустя после произошедших событий», - рассказал Блинов.

По его словам, следователи ожидали приезда представителей или свидетелей.

«Поскольку в нашей прокуратуре было недофинансирование, у нас не было денег даже на командировки. К нам даже приходили представители средства массовой информации, я не буду называть фамилий, но я их знаю, и предлагали перечислить денежные средства, чтобы я не вместе с Валерием Борисовичем выехал уже в Москву к Зубареву», - рассказал следователь.

Такая «финансовая эпопея», по его словам, затянулась до февраля. Прокурор города отказался от финансирования поездки от сторонних организаций.

Кроме того, Блинов рассказал, что экспертиза изначально была проведена не очень качественно.

«Они не ответили на мой личный вопрос, в каком положении находился Тальков в момент получения повреждения. Но там было все расплывчато. Тогда мы стали искать экспертов. Мы нашли лучших экспертов военно-медицинской академии», - поделился Блинов.

Напомним, что сегодня Следственный комитет России заявил о завершении расследования дела об убийстве певца Игоря Талькова. В совершении преступления обвинили концертного директора артиста Валерия Шляфмана.

Убийство Талькова произошло 6 октября 1991 года в петербургском Дворце спорта «Юбилейный». Он готовился к выступлению в своей гримерке, которому так и не суждено было состояться. Артист погиб после выстрела в сердце из револьвера системы Нагана.