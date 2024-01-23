В Казахстане зафиксировали еще одно землетрясение

Еще одно землетрясение зафиксировано в Казахстане около 7 утра по московскому времени. Подземные толчки силой 2 балла ощутили жители Алма-Аты, эпицентр магнитудой 5,3 находился в 256 км на юго-восток от города Алма-Аты на границе Киргизии и Китая. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция (СОМЭ) МЧС Казахстана в Telegram-канале.

Напомним, в ночь на вторник на границе Китая с Киргизией и Казахстаном зафиксировали землетрясение магнитудой 7. Подземные толчки в 5 баллов ощущались и в Алма-Ате.

Действие землетрясения ощущалось также в столицах Киргизии и Узбекистана. В результате землетрясения был ранены восемь человек в Алма-Ате. Одного пациента госпитализировали в тяжелом состоянии, а всех остальных отправили на амбулаторное лечение. Трое пострадали, выпрыгнув из окон вторых и третьих этажей.