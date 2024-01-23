В Алма-Ате три человека пострадали, выпрыгнув из окон при землетрясении

В Алма-Ате в результате сильного землетрясения был ранены восемь человек. Одного пациента госпитализировали в тяжелом состоянии, а всех остальных отправили на амбулаторное лечение. Об этом сообщили в городском управлении здравоохранения.

Отмечается, что трое пострадали, выпрыгнув из окон вторых и третьих этажей. Еще пять человек получили травмы, выбегая из дома.

Напомним, в ночь на вторник на границе Китая с Киргизией и Казахстаном зафиксировали землетрясение магнитудой 7. Подземные толчки в 5 баллов ощущались и в Алма-Ате.

Действие землетрясения ощущалось также в столицах Киргизии и Узбекистана.