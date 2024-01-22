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Землетрясение магнитудой 7 произошло на границе Китая с Казахстаном и Киргизией

Жители столицы Казахстана Алма-Аты выбегали из своих квартир без верхней одежды, после того как ощутили сильные подземные толчки в 5 баллов.
Елизавета Кондрикова 2024-01-22 22:57:01
© Фото: Ivan Damanik, ZUMAPRESS.com Globallokpress

На границе Китая с Киргизией и Казахстаном зафиксировали землетрясение магнитудой 7, подземные толчки в 5 баллов ощущались в том числе в казахской столице Алма-Ате. Об этом сообщили в МЧС Казахстана.

Эпицентр землетрясения расположен в Синцзянь-Уйгурском районе Китая, очаг залегал на глубине 9 километров, передает ТАСС. Расстояние от Алма-Аты до эпицентра оценивается в 264 километра.

Также действие землетрясения ощущалось в Бишкеке и Ташкенте - столицах Киргизии и Узбекистана. На данный момент информации о разрушениях и пострадавших не поступало ни из Китая, ни из других стран региона.

В соответствии с кадрами, публикуемыми очевидцами из Казахстана в социальных сетях, жители в спешке покидали свои квартиры без верхней одежды, многие из них к этому времени уже легли спать.

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