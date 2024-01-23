Универсальные солдаты: как готовят лучших военных инженеров в Тюмени

Квадроциклы «Росомаха», дроны и тяжелые путепрокладчики - с такой совершенно разной техникой сегодня имеют дело военные инженеры. Из-за того, что тактика современного боя меняется буквально на глазах, приходится менять программы их подготовки. Не стало исключением и Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала Прошлякова.

Передовая группа минирования на двух «Росомахах», квадроциклах повышенной проходимости, продвигается вдоль первой линии обороны «противника». Благодаря СКМам - комплексам минирования, которыми оборудованы вездеходы, военные инженеры не останавливая машин минируют сразу несколько транспортных развязок. По легенде именно по ним условный неприятель планирует переброску своей тяжелой техники для дальнейшей атаки. Использование «Росомах», беспилотников с подвесом, FPV-дронов в различных ситуациях боя - одна из основных дисциплин, которую на учебном полигоне отрабатывают будущие офицеры - курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Единственного военного ВУЗа в стране, который готовит командный состав для инженерных подразделений.

Практические занятия - обязательное условие программы подготовки военных инженеров. Прежде всего это касается беспилотных летательных аппаратов. Но, это не просто механический навык владения дроном. Будущий офицер должен понимать для чего применяется конкретная «птичка», где эффективнее применить FPV, а где достаточно бытового БПЛА. Но дроны это лишь часть обновленной программы.

«Мы внесли изменения в квалификационные требования и программу подготовки с тем, чтобы изучать новые формы и методы ведения вооруженной борьбы, новые средства, которые поступают на вооружение», - рассказал начальник ТВВИКУ Дмитрий Евмененко.

Но, подчеркивают в училище, новые сценарии применения инженерной техники, использование современных средств разведки, минирования и разминирования не подменяют основную программу подготовки. Один из ключевых элементов это работа на симуляторах. Один из них - путепрокладчик БАД2. В училище таких интерактивных симуляторов военной техники - десятки. Это инженерные машины разграждения, катера, буксиры, экскаваторы и военные большегрузы.

Некоторые первокурсники за тренажерами еще не сидели, но вот техникой управляли. На переднем крае. В училище с передовой по направлению подразделений поступают участники спецоперации. Те, в ком командование увидело потенциал будущего офицера. Александр - один из таких. В зоне СВО с первых дней, в общей сложности провел почти полтора года. Награжден медалью «За отвагу». Рассказывает, как военные инженеры выручали его с товарищами на первой линии.

«Под прилетами все было, под огнем противника, под обстрелом. Очень много техники при мне лично пострадало. Било осколками технику. Страдали ребята, ранило ребят при мне», - вспомнил курсант ТВВИКУ Александр.

Александр признается - думал, что сидеть за одной партой со вчерашними школьниками будет неловко. Но, ребята относятся с уважением. Часто просят совета, рассудить спор или помочь с заданием. Кредит доверия - колоссальный. Поэтому будущий офицер уже считает своим долгом ни в коем случае не подвести своих однокашников.