Новые дисциплины в ТВВИКУ: как участники СВО обучают искусству разграждать

Использование «Росомах», беспилотников с подвесом, FPV-дронов в различных ситуациях боя - одни из основных дисциплин, которые на учебном полигоне отрабатывают будущие офицеры - курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Единственного в стране военного ВУЗа в стране, который готовит командный состав для инженерных подразделений.

Передовая группа минирования на двух «Росомахах» - квадроциклах повышенной проходимости - продвигается вдоль первой линии обороны противника. Благодаря комплексам минирования СКМ , которыми оборудованы вездеходы, военные инженеры минируют сразу несколько транспортных развязок. Именно по ним условный неприятель планирует переброску своей тяжелой техники.

Новое обязательное условие программы подготовки военных инженеров - практические занятия с применением боевого опыта, который в ходе проведения специальной военной операции наработали преподаватели ВУЗа - таких в училище больше половины. Прежде всего это касается беспилотных летательных аппаратов. Будущий офицер должен понимать, для чего применяется конкретная «птичка», где эффективнее применить FPV, а где достаточно бытового БПЛА.

«Мы внесли изменения в квалификационные требования программы подготовки с тем, чтобы изучать новые формы и методы ведения вооруженной борьбы, новые средства, которые поступают на вооружение», - рассказал начальник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова Дмитрий Евмененко.

В училище подчеркивают, что новые сценарии применения инженерной техники, использование современных средств разведки, минирования и разминирования не подменяют основную программу подготовки.

Несмотря на появление новых дисциплин, внедрение современных технологий, таких как беспилотные летательные аппараты, основная программа подготовки военных инженеров неизменна. Один из ключевых элементов - работа на симуляторах. В ТВВИКУ десятки интерактивных симуляторов военной техники. Это инженерные машины разграждения, катера, буксиры, экскаваторы и военные большегрузы. Некоторые первокурсники за тренажерами еще не сидели, но вот техникой управляли - на переднем крае.

В училище с передовой по направлению подразделений поступают участники спецоперации. Те, в ком командование увидело потенциал будущего офицера. Александр - один из таких. На СВО с первых дней, в общей сложности провел почти полтора года. Награжден медалью «За отвагу».

«Я был старший стрелок-сапер, был пехотинцем, в основном бегали пехотой, спешивались за танками, БМД. За ними штурмовые действия проводили в основном. В чем мне понравились инженерные войска, это техника. Помогает нам очень, также делает переправы, заграждения, минирование. Все это меня очень сильно заинтересовало. Я хочу этим заниматься», - рассказал Александр.

Александр признается - сидеть за одной партой со вчерашними школьниками, однокурсниками думал будет неловко. Но ребята относятся с уважением. Часто просят совета, рассудить спор или помочь с заданием.