Курсанты ТВВИКУ отработали применение новейших комплексов минирования «Росомаха»

В канун Дня образования инженерных войск курсанты в Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова отработали использование МКДМ «Росомаха». Об этом сообщили в Минобороны России.

На занятиях курсанты оборудовали минное поле для сдерживания пехоты условного противника при помощи новейших мобильных комплексов дистанционного минирования на базе шасси квадроцикла повышенной проходимости «Росомаха».

Кроме того, они провели разведку и отразили нападение условной диверсионной группы при помощи БПЛА со сбрасываемыми боеприпасами.

В училище также есть класс и тренировочная площадка, где обучаются операторы FPV-дронов. Желающие могут записаться на факультативные занятия по 3D-моделированию, где научатся создавать оборудование для бойцов в зоне СВО на 3D-принтерах.

У МКДМ «Росомаха» есть спецкомплекты минирования СКМ-А, которые позволяют менять шаг и плотность минирования, а также угол выхода мин в зависимости от движения, дистанции и площади заграждения. Благодаря низкому давления в шинах, он легко проезжает по вязкому и рыхлому грунту и форсирует водные преграды.

ТВВИКУ является единственным училищем, которое готовит офицерские кадры для инженерных войск России.

Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.