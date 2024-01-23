Департамент по ЧС Алма-Атинской области сообщил о двух новых землетрясениях

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Алма-Атинской области Казахстана сообщили о двух новых землетрясениях, которые произошли на границе Киргизии и Китая.

Отмечается, что первый подземный толчок был зарегистрирован в 5.19 по алма-атинскому времени в 278 километрах к юго-востоку от Алма-Аты, его магнитуда составила 5,8, при этом жители города ощутили толчки интенсивностью 2 балла. Второе землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в 7.18 по местному времени в 277 километрах к юго-востоку от Алма-Аты.

Напомним, накануне вечером на границе Казахстана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 6,7. Алмаатинцы ощутили толчки интенсивностью 5 баллов и начали выбегать на улицы, многие в спешке покидали свои квартиры без верхней одежды. В городе всю ночь работали пункты приема граждан.

По последним данным управления общественного здравоохранения Алма-Аты, в результате землетрясения магнитудой 6,7 пострадали восемь человек. При этом три жителя города получили травмы из-за того, что выпрыгнули со второго и третьего этажей жилых домов.