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Жертвами новогоднего землетрясения в Японии стали два человека

Тела погибших нашли под завалами разрушенных землетрясением зданий.
Ирина Елагина 2024-01-01 17:03:01
© Фото: Zhang Xiaoyu, XinHua, Globallookpress

По меньшей мере два человека стали жертвами серии мощных землетрясений в Японии 1 января. Японская полиция поделилась первой информацией о последствии стихийного бедствия.

Как передает ТАСС, тепа двух погибших извлекли из-под завалов разрушенных землетрясением зданий в префектуре Исикава. Именно этот район на западе страны оказался в эпицентре природного катаклизма - в первый день нового года произошла серия подземных толчков, магнитудой до 7,6 балла. Сейсмологи зафиксировали не менее пяти серий подземных колебаний.

Ранее сообщалось, что землетрясение разрушило более 35 тысяч домов и вызывало мощное цунами с волнами до полутора метров. В целях безопасности в западных провинциях остановили железнодорожное сообщение. Была угроза возникновения цунами у берегов Сахалина и Владивостока, МЧС предупредило население об угрозе, но опасения не подтвердились.

 

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