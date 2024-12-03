Вильфанд предупредил, что нынешняя зима в России станет теплой

Нынешняя зима в России будет неоднородной и по большей части теплой, особенно это касается европейской части страны.

Что касается Сибири, то метеорологи также ожидают более теплую погоду, минимум на 5 градусов выше климатической нормы. Таким прогнозом с РИА Новости поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Зима будет неоднородной, но оттепели все-таки будут чаще встречаться, чем сильные морозы. Преобладать будет более мягкая погода. В Сибири, особенно на севере, будет преобладать теплая погода, на 5-10 градусов выше нормы, но в зимнем исполнении», - рассказал он агентству.

Ученый добавил, что в сравнении с Москвой, такие сибирские температуры все равно будут считаться сильными морозами.

Кроме этого, Вильфанд сообщал, что примерно с 4 декабря температура воздуха в Москве начнет уменьшаться, но ей будет предшествовать аномально теплая погода в первые дни декабря. В четверг, 5 декабря, выпадет снег, его высота составит около 1,5 сантиметра.

При этом 1 декабря Роман Вильфанд назвал минувшую осень в российской столице самой теплой с конца XIX века. Такого теплого сентября, по его словам, ранее не было никогда с 1879 года, когда ведутся наблюдения.