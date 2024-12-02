Вильфанд отметил теплую погоду в Москве в начале декабря

Представитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил в беседе с RT, что в первые дни декабря отмечается аномально теплая погода, до 2 градусов. А со среды температура начнет понижаться.

«Температурный фон около 0°С , но днем даже до +2...+2,5°С. Это высокая температура для начала декабря, аномалия составит примерно 3-4°С. Но совсем недолго зима будет теплой, начиная с 4 декабря температура начнет понижаться», - рассказал Вильфанд.

Также синоптик рассказал, что в четверг, 5 декабря, выпадет снег. Ожидается, что снежный покров составит около 1,5 сантиметра.

Напомним, что осень этого года стала самой теплой с конца XIX века. Первый месяц осени побил все температурные рекорды.