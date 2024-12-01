Прошедшая осень в Москве стала самой теплой с конца XIX века

Осень этого года в Москве была аномально теплой. Побил все рекорды по высоким температурам сентябрь. В разговоре со «Звездой» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что такого сентября не было с 1879 года, со времен начала наблюдений за погодой.

«Это была самая теплая осень. Связано это с тем, что, во-первых, супертеплым оказался сентябрь. Такого сентября не было никогда ранее с 1879 года, когда ведутся наблюдения», - сказал научный руководитель Гидрометцентра России.

По словам специалиста, сентябрь этого года внес максимальный вклад в оценку средней осенней температуры. Таким же теплым первый месяц осени был в 2023 году. Тогда он превысил рекорд на нескольких десятых градуса. Однако сентябрь этого года побил рекордное значение сразу на два градуса.

В 2024 году рекордсменами по теплой погоде также стали октябрь и ноябрь.

«Ноябрь выше нормы примерно на 1,7-1,8 градуса, примерно такой же был октябрь», - добавил Вильфанд.

Аномально теплый сентябрь вместе с высокими температурными значениями октября и ноября привели к тому, что нынешняя осень оказалась самой теплой за весь период наблюдений в Москве, заключил метеоролог.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что в Москве 22 ноября зафиксировали температурный рекорд. По словам метеоролога, показатель достиг отметки плюс 9,5 градуса. Похожий показатель был в тот же день в 1996 году.