В Германии подсчитали, кто и в каком объеме пообещал помочь Украине в этом году

В преддверии готовящегося саммита Евросоюза, на котором должны обсудить очередной пакет военной помощи Украине в 50 миллиардов евро, между странами ЕС растет градус напряжения. И дело отнюдь не только в Венгрии, которая еще в декабре заблокировала выдачу Киеву транша. Взаимными упреками начали обмениваться Берлин и Париж. Инициатором выступил канцлер Германии Олаф Шольц, обвинивший Италию и Францию в недостаточной поддержке Украины, призывая не скупиться и наращивать объемы по примеру Германии.

«Каким бы крупным ни был вклад Германии в поддержку Украины, одного его будет недостаточно, чтобы гарантировать безопасность страны в долгосрочной перспективе. Поэтому я призываю наших союзников в Европейском Союзе также активизировать свои усилия для поддержки Украины. Ведь поставки оружия на Украину, запланированные на сегодняшний день большинством стран-членов ЕС, слишком малы», - сказал Шольц.

Немецкое издание Suddeutsche Zeitung, опираясь на данные Кильского института мировой экономики сообщает, что Германия уже пообещала передать Украине в этом году восемь миллиардов евро, Голландия - два с половиной, а вот во Франции на эту тему пока молчат. Это не устраивает Берлин, который уже отказался платить взнос в общеевропейский Фонд поддержки Украины. С формулировкой, что Германия и так тратит на Украину больше всех. А издание даже опубликовало карикатуру на Олафа Шольца, назвав его жадиной.

«Германия может даже несколько завидует Франции, потому что французы не так сильно затронуты энергетической инфляцией как немцы. Германия, мало того, что позволила взорвать северные потоки американцам, как написал американский журналист Херш, но и добровольно отказалась от угольной энергетики. И цены на природный газ в конце 2022, начале 2023 взлетели в несколько раз», - пояснил Александр Камкин, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН.

При этом министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню на упреки канцлера ФРГ отреагировал резко. Он заявил, что в основе рейтинга поддержки Украины лишь слова, при том что Париж свои обещания сдерживает. В том числе и в части поставок оружия ВСУ.

«Некоторые страны по политическим причинам сделали множество заявлений. Гордость Франции заключается в том, что все, что было обещано - было поставлено, и все, что было поставлено - функционирует», - заявил Лекорню.

По словам Лекорню, Франция готова отправить ВСУ еще 78 артиллерийских установок Цезарь. Но Париж оплатит закупку лишь 12 из них, остальные профинансируют «союзники Киева». Кто именно, министр так не уточнил. Притом, что все то же издание Suddeutsche Zeitung пишет, что на фоне разногласий европейских политиков, тема Украины на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе хоть и не была основной, но прошла напряженно.

«Есть политические заявления, и есть медийные заявления. Политические заявления - это когда действительно политические лица атлантического мира принимают решения, которые они исполняют. А помимо этого есть очень много шума. Вот этот шум, он растет по мере того, как становится все сложнее и сложнее реально помогать Украине. Но даже отказаться от помощи Украины, даже когда это навредит национальным интересам европейских стран. Потому что они не могут проиграть на Украине, потому что атлантический мир проиграет, и уже глобальным он не будет», - рассказала Карин Беше-Головко, политолог и приглашенный профессор юридического факультета МГУ.

На этом фоне партия Альтернатива для Германии, которая планомерно выступала за прекращение поставок оружия на Украину и возобновление переговоров Москвы и Киева, а также осуждала политику США и НАТО, готова в случае победы на выборах призывать страну к референдуму о выходе из Евросоюза, как это сделала Великобритания, пишет Financial Times.

Ну а пока европейские лидеры спорят, кому тратить деньги на Украину, экономическая ситуация внутри стран ЕС далека от идеальной. В Германии несколько недель не утихают митинги аграриев на фоне энергетического кризиса в сельском хозяйстве. Протесты захлестнули немецкие города. Митингующие недовольны отменами налоговых субсидий на дизельное топливо. Похожая ситуация и в других европейских государствах, в том числе и в самой Франции.