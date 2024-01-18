Politico: Шольц из страха победы России потребовал от ЕС увеличить помощь Киеву

Уверенная победа кандидата в президенты США Дональда Трампа на праймериз в Айове вызвала серьезную озабоченность канцлера Германии Олафа Шольца. Как пишет Politico, немецкого лидера не устраивает перспектива в одиночку противостоять России в зоне украинского конфликта и оказывать военную и финансовую помощь ВСУ, так как Штаты в случае смены хозяина Белого дома наверняка выйдут из игры против Москвы.

«Ошеломительная победа Дональда Трампа повысила ставки, сделав слишком правдоподобным предположение, что Европе придется самостоятельно искать пути борьбы с Россией, если он снова станет президентом», - отмечено в публикации.

Эксперты издания полагают, что в Германии всерьез относятся к этой угрозе, поэтому «Шольц будет настаивать, чтобы лидеры ЕС активизировались и внесли больший вклад в победу над президентом России Владимиром Путиным». По данным издания, Шольц намерен «опозорить своих коллег перед саммитом Европейского совета 1 февраля, на котором он поднимет тему мрачных военных обязательств Европы».



Мотивация Шольца понятна. По информации Кильского института мировой экономики, Берлин занимает второе место после Вашингтона в военной помощи Киеву, а усилия других европейских держав многократно ниже. Так, в октябре 2023 года ФРГ предоставила ВСУ поддержку на 17,1 млрд евро, транши от Франции, Италии и Испании составили 0,5 млрд, 0,7 млрд и 0,3 млрд евро соответственно.