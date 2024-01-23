Бельгия заявила о планах передать Киеву 611 млрд евро из замороженных доходов РФ

Бельгия передаст в этом году Украине 611 миллиардов евро военной помощи, пакет будет состоять из доходов, полученных от замороженных российских активов в Бельгии. Об этом сообщило агентство Belga News Agency со ссылкой на администрацию главы бельгийского Минобороны Людивин Дедондер.

«Военная помощь в размере 611 миллионов евро — это сумма, которую министерство обороны Бельгии получает от процентов по замороженным российским активам», - говорится в публикации.

Уточняется, что подобное решение было сделано по итогу телефонного звонка Дедондер с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. В рамках переговоров также обсуждалось участие Бельгии в коалиции стран, которые ведут подготовку украинских летчиков, а также обязательства Брюсселя по модернизации ВСУ.

По данным агентства, общая сумма российских активов в Бельгии составляет 180 миллиардов долларов, от которых бельгийская финансовая компания Euroclear получает «рекордную прибыль».

Напомним, накануне стало известно о том, что Евросоюз перешел к последнему этапу работы над использованием доходов, полученных с замороженных активов граждан РФ. Итоговое решение будет принято уже до следующего заседания Совета ЕС.

В начале января в Соединенных Штатах также одобрили конфискацию российских резервов на сумму в 300 миллиардов долларов, которые также планируется передать киевскому режиму.