Bloomberg: в США одобрили конфискацию российских активов на $300 млрд

Власти США поддержали законопроект о конфискации замороженных на Западе российских золотовалютных резервов на сумму в $300 млрд. Деньги планируется передать Украине, пишет Bloomberg.

«Законопроект предоставит полномочия, необходимые исполнительной власти США для конфискации российских суверенных активов в пользу Украины», - говорится в сообщении.

На такой шаг президент США Джо Байден мог пойти из-за позиции республиканцев, недавно заблокировавших очередной пакет военной помощи киевскому режиму, пишет RT.

В декабре журналисты The New York Times писали о старте переговоров Вашингтона с союзниками об использовании российских активов. В Кремле неоднократно заявляли, что любые незаконные инициативы коллективного Запада в отношении российских средств будут рассматриваться как воровство. Официальная Москва не исключила ответных мер.