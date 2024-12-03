Вильфанд рассказал, когда Москву накроет снегом

Во второй половине недели в Москве ожидаются осадки в виде снега. Об этом в беседе с Life.ru заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В ночь со среды на четверг мы ожидаем осадки в виде снега в Москве. Также небольшой снег прогнозируется в пятницу, но совсем немного», - сказал синоптик.

Он отметил, что обычно снежный покров в столичном регионе устанавливается 28-30 ноября. Однако в этом году отмечается запоздание.

Напомним, недавно Роман Вильфанд сообщал, что наступающая зима в европейской части России будет неоднородной. При этом, по его словам, ожидается преобладание более мягкой погоды.

Ранее синоптик отмечал, что минувшая осень в Москве была аномально теплой. Побил все рекорды сентябрь. Такой высокой температуры не было с 1879 года, со времен начала наблюдений за погодой.