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Вильфанд рассказал, когда Москву накроет снегом

Синоптик отметил, что обычно снежный покров в столичном регионе устанавливается 28-30 ноября.
Сергей Лебедев 2024-12-03 20:57:06
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Во второй половине недели в Москве ожидаются осадки в виде снега. Об этом в беседе с Life.ru заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В ночь со среды на четверг мы ожидаем осадки в виде снега в Москве. Также небольшой снег прогнозируется в пятницу, но совсем немного», - сказал синоптик.

Он отметил, что обычно снежный покров в столичном регионе устанавливается 28-30 ноября. Однако в этом году отмечается запоздание.

Напомним, недавно Роман Вильфанд сообщал, что наступающая зима в европейской части России будет неоднородной. При этом, по его словам, ожидается преобладание более мягкой погоды.

Ранее синоптик отмечал, что минувшая осень в Москве была аномально теплой. Побил все рекорды сентябрь. Такой высокой температуры не было с 1879 года, со времен начала наблюдений за погодой.

#Москва #в стране и мире #Погода #Гидрометцентр #снег #Роман Вильфанд
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