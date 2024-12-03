Востоковед рассказал о причинах политического кризиса в Южной Корее

Президент Республики Корея Юн Сок Ель, который во вторник объявил о введении чрезвычайного военного положения, опасается за свою жизнь и карьеру. Об этом в беседе со «Звездой» заявил заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов. В стране, по его словам, накопилось много претензий к главе государства, поэтому ему может грозить импичмент.

«Там к нему масса претензий. У него очень низкий рейтинг, порядка 20%. При чем в основном какой-то рейтинг держится в сельской местности, который консервативно настроен, более традиционно. А в крупных городах, в том же Сеуле, вообще на уровне 10%. То есть даже правоконсервативные силы, консерваторы, которые за него голосовали, сейчас об этом очень сильно сожалеют», - говорит эксперт.

Также есть претензии к Юн Сок Елю в плане экономики и политики.

«Односторонняя ориентация на Соединенные Штаты, то есть сбалансированный подход нарушен, на Японию», - подчеркивает Александр Воронцов.

Вокруг президента Южной Кореи много и коррупционных скандалов. Часть из них связана с его женой, которая, по мнению оппозиции, руководит своим мужем.

«Оппозиция считает, что она мужем руководит, в том числе в сфере назначения на ключевые посты государственных служащих, исходя из своих личных интересов. Ведутся расследования по поводу деятельности жены, коррупционной составляющей», - добавил эксперт.

По словам Александра Воронцова, утверждения о симпатиях парламента Северной Корее смехотворны. Он отметил, что выборы в Национальное собрание были законными, поэтому назвать его угрозой демократии нельзя.

«То есть это опасение за свою собственную судьбу и карьеру», - подчеркнул собеседник.

Напомним, что сегодня президент республики Юн Сок Ель объявил в стране чрезвычайное военное положение, мотивировав это борьбой со сторонниками КНДР внутри страны. Заявление прозвучало на фоне попыток оппозиции объявить южнокорейскому лидеру импичмент. Сейчас в стране приостановлена работа парламента и политических партий.

Петиции с призывом об импичменте лидера Южной Кореи народ собирал еще в июне этого года. Тогда более 800 тысяч человек подписали документ об отстранении президента Юн Сок Еля, но дальнейшего хода в парламенте этому не дали.