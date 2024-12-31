Водителям напомнили о необходимости заменить права в 2025 году

В следующем году россиянам необходимо заменить водительские удостоверения, срок которых истек в 2022 году и был автоматических продлен. Об этом напомнили в Госавтоинспекции.

Автомобилистам нужно будет заново пройти медицинскую комиссию и заплатить пошлину. Об этом пишет в ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.

Напомним, в апреле 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому продлили удостоверения с истекающим сроком действия. Это сделали на три года.

Соответственно в 2025-м истекает срок трехлетнего продления. Именно поэтому и нужно переоформить документ.

Ранее сообщалось, что в России планировали увеличить срок действия водительских удостоверений до 20 лет.