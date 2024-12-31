МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Водителям напомнили о необходимости заменить права в 2025 году

Это касается тех удостоверений, срок которых истек в позапрошлом году.
Сергей Лебедев 2024-12-31 09:43:55
© Фото: Алексей Сухоруков, РИА Новости

В следующем году россиянам необходимо заменить водительские удостоверения, срок которых истек в 2022 году и был автоматических продлен. Об этом напомнили в Госавтоинспекции.

Автомобилистам нужно будет заново пройти медицинскую комиссию и заплатить пошлину. Об этом пишет в ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.

Напомним, в апреле 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому продлили удостоверения с истекающим сроком действия. Это сделали на три года.

Соответственно в 2025-м истекает срок трехлетнего продления. Именно поэтому и нужно переоформить документ.

Ранее сообщалось, что в России планировали увеличить срок действия водительских удостоверений до 20 лет.

#Россия #в стране и мире #продление #ГИБДД #водительское удостоверение #госавтоинспекция #переоформить
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 