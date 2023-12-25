В России планируют увеличить срок действия водительских прав до 20 лет

В 2024 году руководство ГИБДД планирует принять поправку и выдавать водительские удостоверения не на 10, а на 20 лет. Скорее всего, эта норма начнет действовать лишь с 2025 года, передает Life.

Также в новом году решено отменить автопродление прав. Поэтому с 1 января 2024 года водителям для замены удостоверения необходимо посетить отдел ГИБДД и сделать справку №003-В/у. Сейчас водительские удостоверения, срок действия которых истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, автоматически продлеваются на три года.

Ранее были внесены изменения в процедуру получения прав и сдачи экзамена. Например, в выдаче пластиковой карточки откажут тем, кто не явился в военкомат по повестке, и тем, кто имеет административное наказание за управление в состоянии опьянения или отказался от медосвидетельствования на состояние опьянения, до окончания срока наказания.

Также водители могут предоставлять не только бумажные, но и электронные водительские права. Предполагается, что в момент предъявления удостоверения в электронном виде будет использоваться мобильное приложение федеральной государственной информационной системы.