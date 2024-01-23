Сейсмолог Шебалин заявил, что мощность землетрясений в последние годы стала ниже

Землетрясение, которое произошло в ночь на 23 января на границе Китая и Киргизстана, было сильным для этого региона. Такие толчки в этом регионе достаточно редки, но они там бывают, рассказал «Звезде» директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

Нельзя сказать, что в последнее время землетрясения действительно стали происходить чаще и в нетипичных районах, сказал специалист. Землетрясение в Турции на границе с Сирией в 2023 году было катастрофическим, но оно произошло в очень густонаселенном районе и прямо на разломе.

«И много строений было прямо на разломе, который мог выйти на поверхность земли. Это и произошло. Это всегда вызывает катастрофические последствия», - рассказал Шебалин.

Наоборот, сейсмичность несколько уменьшилась после начала тысячелетия, отметил он.

«Была достаточно большая серия магнитудой около 9. В 2004 году в Индонезии было землетрясение магнитудой 9, в 2011 году в Японии - магнитудой 9,2. В Чили в 2010 году - магнитудой 8,8. Они в тысячи раз, наверное, если сравнивать, в миллион раз более мощные примерно», - рассказал ученый.

Причины землетрясения - движение тектонических плит.

«Поскольку в этом месте (где находился эпицентр землетрясения 23 января. - Прим. ред.) границ тектонических плит нет, это раскалываются литосферные плиты на блоки меньшего размера. Которые также взаимодействуют друг с другом, участвуют в процессе горообразования и других геологических процессах», - рассказал специалист.

Новых технологий точного заблаговременного прогноза землетрясений пока нет, сказал Петр Шебалин. В последние годы специалисты продвинулись в быстром предупреждении о землетрясениях, которые уже начались. Есть два основных типа волн - прямая и поперечная. Прямая волна идет быстрее, но основные разрушения приносит поперечная волна. И за счет того, что есть эта задержка во времени, после прихода первой волны есть время до наиболее разрушительной второй, чтобы успеть выключить электроподстанции, остановить поезда и т. д.

По последним данным, в результате землетрясения в Синьцзяне на северо-западе КНР погибли три человека. В столице Казахстана Алма-Ате, где тоже ощущались толчки, пострадали восемь человек. Трое пострадали, выпрыгнув из окон вторых и третьих этажей.