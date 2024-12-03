В храме Христа Спасителя показали фильм сербского режиссера Эмира Кустурицы «Люди Христовы. Наше время». Документальная лента рассказывает о гонениях киевского режима на православную церковь. Она как нельзя лучше отражает истоки современного конфликта на Украине.

Министр обороны России Андрей Белоусов перед показом зачитал обращение президента РФ Владимира Путина, который отметил, что религиозным гонениям нет и не будет оправдания.

В сентябре в Белграде состоялась премьера фильма «Люди Христовы. Наше время». Картина посвящена судьбе христианства в современном мире. В фильме показана хроника гонений на Украинскую православную церковь, развязанных властями Украины, в том числе факты силовых захватов храмов.

В конце ноября Кустурица отпраздновал 70-летний юбилей. С праздником его поздравил президент РФ Владимир Путин. Глава государства назвал режиссера истинным художником, а также человеком смелого и многогранного дарования.