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Путин: преступлениям неонацистов нет оправдания

Президент назвал трагическими событиями массовые нарушения прав и религиозных свобод миллионов людей на Украине.
Сергей Лебедев 2024-12-03 15:12:50
© Фото: EMERCOM of Russia, via Globallookpress.com

Нет и никогда не будет оправдания преступлениям против мирных граждан, карательным акциям, терактам и религиозным чисткам, которые организовывают неонацисты. Об этом во вторник заявил российский президент Владимир Путин. Он также назвал трагическими событиями массовые нарушения прав и религиозных свобод миллионов людей на Украине.

«Что нет и никогда не будет оправдания преступлениям против мирных граждан, этническим, религиозным чисткам, терактам и карательным акциям, которые организуют неонацисты», - отметил президент в приветствии патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и гостям российской премьеры фильма «Люди Христовы. Наше время».

Глава государства отметил, что все больше людей в мире понимают, в чем подлинные истоки развязанного западными элитами украинского конфликта.

Напомним, в минувшем сентябре сербский режиссер Эмир Кустурица представил фильм «Люди Христовы. Наше время». Картина рассказывает в том числе о гонениях, которым подвергаются православные на Украине. По словам создателей фильма, затронутая тема объединения всех верующих людей сейчас крайне актуальна, потому что религия множества народов в данный момент находится в серьезной опасности.

В конце ноября Эмир Кустурица отпраздновал 70-летний юбилей. С праздником его поздравил Владимир Путин. Президент назвал режиссера истинным художником, а также человеком смелого и многогранного дарования.

#Украина #РФ #Владимир Путин #Эмир Кустурица #президент россии #гонения
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