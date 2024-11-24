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Путин назвал режиссера Кустурицу истинным художником

В поздравительной телеграмме президент РФ отметил талант режиссера, а также его общественную позицию и вклад в реализацию гуманитарных инициатив.
Анастасия Бобылева 2024-11-24 03:21:50
© Фото: Bulkin Sergey news.ru Globallookpress

Российский президент Владимир Путин поздравил с юбилеем сербского режиссера Эмира Кустурицу, которому исполнилось 70 лет. Свой день рождения он празднует на международном фестивале документального кино «RT.Док: Время наших героев», посвященном героям СВО. Телеграмму от президента режиссеру зачитали прямо во время мероприятия.

«Уважаемый господин Кустурица! Поздравляю вас с 70-летием. Человек смелого, многогранного дарования, истинный художник - вы по праву завоевали славу одного из самых известных кинорежиссеров современности, состоялись как востребованный актер, музыкант и писатель, автор неординарных творческих проектов», - передает текст телеграммы ТАСС.

Путин назвал работы режиссера талантливыми и заявил, что тот смог вписать яркую страницу в историю мирового искусства. Также он обратил внимание на общественную позицию Кустурицы. По его словам, именинник значительно помог с реализацией инициатив, направленных на укрепление доверия и взаимопонимания между народами. Президент пожелал режиссеру «здоровья, вдохновения и новых успехов».

Ранее Эмир Кустурица представил фильм «Люди Христовы. Наше время» о гонениях на православие на Украине. Он подчеркнул, что сейчас эта тема крайне актуальна, потому что православие находится в серьезной опасности.

#в стране и мире #Кино #Владимир Путин #Эмир Кустурица
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