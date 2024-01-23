Отказ двигателей назвали основной причиной крушения Falcon 10 в Афганистане

Технические неполадки в виде отказа двигателей называют основной причиной авиакатастрофы с самолетом Falcon 10 в Афганистане, в которой погибли двое россиян. Об этом сообщили в Следственном комитете России в ходе расследования уголовного дела по факту крушения самолета.

«Рассматриваются различные версии произошедшего, одна из приоритетных - технические причины в виде отказа двигателей», - говорится в сообщении СК РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что расследование ведется при взаимодействии с послом России в Афганистане и сотрудниками Росавиации.

Следующим этапом работы будет транспортировка четверых пострадавших при крушении российских граждан. Ранее их доставили в столицу Афганистана Кабул, где им была оказана первая медицинская помощь.

Напомним, пассажирский самолет, совершавший рейс из Индии в Россию, потерпел крушение в горах Афганистана, жертвами катастрофы стала супружеская пара. Трагедию в небе квалифицировали как нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек, при этом пилоту самолета грозит до 10 лет тюрьмы.