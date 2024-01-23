Mash: пилоту упавшего с россиянами самолета грозит до 10 лет тюрьмы

Аркадию Грачеву, пилоту разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10, и его жене предъявлено обвинение. Им грозит до 10 лет тюрьмы, сообщает Mash.

Вероятными причинами авиакатастрофы могло стать недостаточное количество топлива, а также сильный встречный ветер и метель.

Самолет принадлежит фирме «Атлетик групп», но перелеты осуществлялись через компанию «Джет аэро», пишет СМИ.

В результате авиакатастрофы в горах Афганистана погибла супружеская пара предпринимателей из Волгодонска - Анатолий и Анна Евсюковы. Самолет выполнял чартерный санитарный рейс и летел из Гаи в Индии с промежуточной посадкой в Ташкенте в Россию, на аэродром Жуковский под Москвой. Четверо членов экипажа остались в живых, их перевезли в Кабул, оказали медицинскую помощь. Далее пострадавших планируется перевезти в Москву.