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Mash: пилоту упавшего с россиянами самолета грозит до 10 лет тюрьмы

Версией авиакатастрофы является недостаток топлива на борту самолета из-за ошибок при его расчете в ходе дозаправки, а также сильный встречный ветер и метель.
Ирина Егорова 2024-01-23 14:26:01
© Фото: Christoph Hardt, Geisler-Fotopres, Global Look Press

Аркадию Грачеву, пилоту разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10, и его жене предъявлено обвинение. Им грозит до 10 лет тюрьмы, сообщает Mash.

Вероятными причинами авиакатастрофы могло стать недостаточное количество топлива, а также сильный встречный ветер и метель.

Самолет принадлежит фирме «Атлетик групп», но перелеты осуществлялись через компанию «Джет аэро», пишет СМИ.

В результате авиакатастрофы в горах Афганистана погибла супружеская пара предпринимателей из Волгодонска - Анатолий и Анна Евсюковы. Самолет выполнял чартерный санитарный рейс и летел из Гаи в Индии с промежуточной посадкой в Ташкенте в Россию, на аэродром Жуковский под Москвой. Четверо членов экипажа остались в живых, их перевезли в Кабул, оказали медицинскую помощь. Далее пострадавших планируется перевезти в Москву.

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