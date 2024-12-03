Девять человек погибли и два дома разрушены из-за ударов ЦАХАЛ по Ливану

ВВС Израиля нанесли удар по югу Ливана, в результате чего погибли девять человек. Об этом пишет Al-Manar.

Издание сообщает, что в поселке Харис из-за ракетных ударов ЦАХАЛ погибли пять человек и двое оказались ранены. Еще четыре человека погибли и один был ранен при атаке Израиля на поселение Талуса.

Также вечером 2 декабря артиллерия ЦАХАЛ обстреляла приграничное поселение Шебаа и населенный пункт Хардж Сарир в районе Джизин. Об этом сообщило ливанское национальное агентство NNA.

С 27 ноября между Ливаном и Израилем действует соглашение о перемирии. Однако обе стороны после этого сообщали о локальных нарушениях режима прекращения огня. До этого конфликт продолжался 13 месяцев, пока ЦАХАЛ не уничтожил весь высший командный состав шиитского движения «Хезболла».