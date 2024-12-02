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Израильская артиллерия нанесла удары по населенным пунктам Ливана

Погибли два человека в результате удара беспилотника в поселении Таллуса.
Таисия Кваша 2024-12-02 21:35:53
© Фото: Marwan Naamani dpa Globallookpress

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по трем поселениям на юге Ливана, одно из которых находилось рядом с границей Израиля. Об этом сообщило ливанское национальное агентство NNA.

Ударам израильской артиллерии подверглось приграничное поселение Шебаа, а также населенный пункт Хардж Сарир в районе Джизин.

Сообщается о двух погибших в результате атаки израильского БПЛА в поселении Таллуса.

Ранее Ливан обвинил Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня, которое вступило в силу 27 ноября. Ливанская сторона уточнила, что ЦАХАЛ нарушила границы воздушного пространства, а также нанесла удары по территории Ливана.

#в стране и мире #Израиль #ливан #ЦАХАЛ #ввс израиля #авиаудары Израиля
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