Израильская артиллерия нанесла удары по населенным пунктам Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по трем поселениям на юге Ливана, одно из которых находилось рядом с границей Израиля. Об этом сообщило ливанское национальное агентство NNA.

Ударам израильской артиллерии подверглось приграничное поселение Шебаа, а также населенный пункт Хардж Сарир в районе Джизин.

Сообщается о двух погибших в результате атаки израильского БПЛА в поселении Таллуса.

Ранее Ливан обвинил Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня, которое вступило в силу 27 ноября. Ливанская сторона уточнила, что ЦАХАЛ нарушила границы воздушного пространства, а также нанесла удары по территории Ливана.