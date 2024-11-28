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Ливан обвинил Израиль в нарушении соглашения о перемирии

Режим прекращения огня вступил в силу утром 27 ноября.
Ирина Егорова 2024-11-28 20:04:34
© Фото: Marwan Naamanidpa, Global Look Press

После вступления в силу соглашения о перемирии с Ливаном Израиль уже несколько раз нарушил его. Об этом утверждается в заявлении ливанской армии, опубликованном в X.

Уточняется, что Израиль пренебрег соглашением 27 и 28 ноября. Были нарушены границы воздушного пространства Ливана и зафиксированы удары по территории страны.

Напомним, что перемирие между Израилем и «Хезболлой» действовало с 27 ноября. Многие эксперты называли его «хрупким» и опасались, что условия прекращения огня могут быть нарушены в любой момент.

По условиям сделки, Армия обороны Израиля должна была оставаться на своих позициях, а в течение двух месяцев вывести подразделения. Если бойцы «Хезболлы» нарушат правила соглашения, то Тель-Авив оставляет за собой право на самозащиту, обозначалось в документе.

#Ближний Восток #Израиль #Соглашение #ливан #перемирие #нарушения
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