Путин и ас-Сиси запустили процесс заливки бетона на четвертом блоке АЭС в Египте

Президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси по видеосвязи дали разрешение на начало процесса заливки бетона на четвертом блоке первой АЭС в Египте «Эд-Дабаа».

Запуск очередного этапа строительства проходил в торжественной обстановке и обозначил собой завершение подготовительной части и переход к основному этапу возведения электростанции.

В рамках церемонии египетский лидер поблагодарил Владимира Путина за реализацию этого проекта, который, по словам российского президента, является одним из важнейших в сотрудничестве РФ и Египта.

Строительство станции ведется на побережье Средиземного моря у города Эль-Дабаа при поддержке «Росатома». Начало было положено летом 2022 года.

Весной прошлого года был залит «первый бетон» третьего энергоблока. По словам заместителя председателя правительства Российской Федерации - министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, работы идут с опережением графика.