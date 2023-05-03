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Росатом приступил к строительству третьего энергоблока первой АЭС в Египте

Сергей Лебедев
19:13 03.05.2023
Сегодня в торжественной обстановке залили «первый бетон» в фундаментную плиту энергоблока.
Росатом приступил к строительству третьего энергоблока первой АЭС в Египте
© Фото: rosatom.ru
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Сегодня в Египте началось строительство третьего энергоблока атомной электростанции «Эль-Дабаа», в котором принимает участие Россия. Об этом сообщили в пресс-службе инжинирингового дивизиона государственной корпорации «Росатом».

«Залили «первый бетон» в фундаментную плиту энергоблока № 3. Строительство на третьем энергоблоке перешло в основную стадию», - говорится в заявлении.

На торжественной церемонии председатель Совета директоров Управления по атомным электростанциям Египта доктор Амгед Эль-Вакиль отметил, что работы по проекту идут в соответствии с графиком.

Ранее Египет заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Росатом выполняет свои обязательства по строительству первой в Египте атомной электростанции не смотря на сложную политическую ситуацию в мире.

Напомним, соглашение о строительстве АЭС в Эль-Дабаа было подписано в 2015 году. На эти цели Россия предоставила египетской стороне кредит в 25 миллиардов долларов. Строительство началось летом 2022 года.

Атомная электростанция будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт с российскими реакторами нового поколения, отвечающими постфукусимским стандартам безопасности.

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