Трое специалистов из РФ помогут с расшифровкой черных ящиков самолета AZAL

Российские, казахские и азербайджанские специалисты прибудут в Бразилию для участия в расшифровке черных ящиков с самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL), который потерпел крушение в Казахстане. Об этом заявили бразильские военно-воздушные силы.

Уточняется, что Центр расследования и предоставления авиационных происшествий (CENIPA) примет трех российских и трех азербайджанских специалистов, приглашенных страной, а также трех представителей Казахстана, который отправил соответствующий запрос.

«Все они будут следить за процессом расшифровки данных», - цитирует сообщение ВВС Бразилии ТАСС.

Ожидается, что черные ящики будут в Бразилии во вторник. Решение об их отправке приняли в воскресенье 29 декабря.

Пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний» потерпел крушение утром 25 декабря неподалеку от города Актау. Он следовал из Грозного в Баку, на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили 29 человек, из них девять - россияне.